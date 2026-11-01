Лекция о дизайнере, который превратил металл и пластик в моду. Рабан с самого начала пошёл своим путём. Он родился в Испании, где его мать была старшей швеёй у Кристобаля Баленсиаги. После гибели отца семья бежала во Францию. В Париже Рабан выучился на архитектора, а в моду пришёл через украшения: делал пластиковые аксессуары для Dior, Balenciaga и Givenchy. Шитьё он называл рабством — и это многое объясняет. Свою первую коллекцию он так и назвал: «Двенадцать непригодных для носки платьев из современных материалов». На показе в отеле George V модели босиком вышли на подиум в пластиковых и алюминиевых нарядах, надетых прямо на голое тело. Коко Шанель не стала подбирать слова: «Это не кутюрье, это металлург». Пако Рабан не шил платья — он собирал их из дисков и пластин, скрепляя металлическими кольцами. На показах при нём всегда были плоскогубцы: вдруг понадобится подогнать наряд прямо перед выходом модели. Позже появились платья из крупных перламутровых пайеток, звеневших при ходьбе, словно музыка ветра. А металлические платья-кольчуги стали визитной карточкой дома Рабана. Лектор: Анастасия Юнусова — исследователь моды, автор, спикер курса лекций «Модные бунтари».