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Отверженные

Центр культуры и отдыха «Победа»
улица Ленина, 7

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Спецпоказ на французском языке с русскими субтитрами и обсуждение фильма с французским художником Жан-Марком Лаже. О фильме: В парижском пригороде Монфермей, воспетом в знаменитом романе Виктора Гюго как место полицейского произвола и обиталище отбросов общества, за два века ничего не изменилось. Новичок Стефан по прозвищу Пенто заступает на службу в местный отдел полиции. С пушками в кобуре и дубинками в руках его новые соратники творят на улицах района то, что они называют справедливостью, пока однажды не попадают на камеру дрона одного парнишки. После сеанса обсудишь, как победа сборной Франции на чемпионате мира по футболу 2018 года обернулась взрывом социальных конфликтов и напряжённой жизнью парижских предместий.

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