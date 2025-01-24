У каждого будет время, чтобы выйти на сцену, поймать кайф, звезду и почитать стихи или отрывки из прозы. Приветствуются авторские тексты, но если хочешь почитать классиков или вообще кого угодно, дорогого твоему сердцу — добро пожаловать. Даже за пять минут можно сделать очень много! Если кто-то из заявленных выступающих не появится на мероприятии, он будет заменен желающими из зала. Начало в 20:00. Двери «Цоколя» будут открыты с 19:00. Билеты можно приобрести на входе: 400 рублей.