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Открытый микрофон «Пять минут»

Цоколь
Вокзальная магистраль, 16

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 16+
Выставки
Вечеринки
Необычное

Про событие

У каждого будет время, чтобы выйти на сцену, поймать кайф, звезду и почитать стихи или отрывки из прозы. Приветствуются авторские тексты, но если хочешь почитать классиков или вообще кого угодно, дорогого твоему сердцу — добро пожаловать. Даже за пять минут можно сделать очень много! Если кто-то из заявленных выступающих не появится на мероприятии, он будет заменен желающими из зала. Начало в 20:00. Двери «Цоколя» будут открыты с 19:00. Билеты можно приобрести на входе: 400 рублей.

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