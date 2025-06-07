На открытие летней веранды арт-пространства «Балкон» тебя будет ждать лекторий под открытым небом, диджей-сет, безалкогольный бар, конкурсы, презентация мерча и концерт группы «Осколки воздуха». Программа: 17:00 — работа безалкогольного бара с летними напитками 17:00-18:00 — лекторий под открытым небом 18:00 — диджей-сет Solnechnwy 19:15 — презентация мерча 19:15 — выступление группы «Осколки воздуха» Параллельно с основной программой с 17:20 будут другие активности: — поп-арт — конкурс сбора крышечек — приноси накопленные крышки из-под пластиковых бутылок, и, возможно, именно ты получишь подарок от «Балкона» — большая раскраска — лимонад-понг — бадминтон — арт-объект Начало в 17:00, вход свободный, но необходимо заранее зарегистрироваться.