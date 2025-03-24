Бюро актуальной музыки предлагает редкую возможность заглянуть за кулисы и понять, что именно музыканты вкладывают в интерпретацию этой музыки. Погрузившись в тайны репетиционного процесса, ты получишь уникальную возможность увидеть, как музыканты кропотливо оттачивают исполнение произведений Иоганна Себастьяна Баха. Во время репетиции ты сможешь наблюдать, как происходит работа над барочной музыкой, какие методы и подходы используются для достижения идеального звучания. Узнаешь, как музыканты интерпретируют сложные партитуры и как воплощают свои творческие идеи в оркестровом звучании. Этот процесс не только демонстрирует мастерство исполнителей, но и позволяет глубже понять и оценить богатство и глубину музыкального наследия Баха. Мероприятие проходит в рамках проекта «Декада BACH+» в честь 340-летия со дня рождения Иоганна Себастьяна Баха.