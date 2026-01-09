Отходняк фест
Коммунистическая улица, 45
Начало:
Завершение:
от 350₽ до 600₽
Возраст 18+
Фестивали
Про событие
Наступил новый год! Люди начинают потихоньку отходить от большого праздника и готовятся к возвращению на работу, но разве можно просто так закончить свои выходные? Тем более что несколько групп собрались вместе, чтобы ты послушал их треки: – Мама Луиджи – ЗХМЧ – Абстракция важных слов – Лонгрид – Cry Folk
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