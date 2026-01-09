Наступил новый год! Люди начинают потихоньку отходить от большого праздника и готовятся к возвращению на работу, но разве можно просто так закончить свои выходные? Тем более что несколько групп собрались вместе, чтобы ты послушал их треки: – Мама Луиджи – ЗХМЧ – Абстракция важных слов – Лонгрид – Cry Folk