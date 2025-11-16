Спецпоказ на корейском языке с русскими субтитрами в рамках Дней корейской культуры в Новосибирске. Перед показом вас ждёт зажигательное K-Pop-выступление танцевального коллектива. О фильме: 70-летний дедушка с внуками — 10-летним Ток-ку и 5-летней Ток-хи — живут в деревне. Год назад отец детей умер, а сразу после похорон мать-индонезийка вместе со страховой выплатой пропала на неделю, после чего дед выставил её из дома. Но, как бы он ни старался, заменить внукам мать очень тяжело. Когда дед узнаёт, что ему осталось недолго, он решает найти детям семью.