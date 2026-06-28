Возраст 18+
Стендап
Про событие
Опытные комики и новички, которые хорошо зарекомендовали себя на сцене, будут проверять и работать над своим новым материалом. Билет гарантирует тебе сидячее место за столиком на 2-5 персон. Если твоя компания больше, предупреди администратора и для вас сдвинут столы.
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