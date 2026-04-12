В моноспектакле прозвучат фрагменты романа в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин». Она и он... Ей 17 лет... Она впервые влюблена... Ему 26. Кажется, что всё в жизни уже испытал, пресытился, разочаровался... Они не сказали друг другу и двух слов, но все вокруг уже судачат о них как о женихе и невесте! Его это только злит, а в ней рождает робкие надежды! Как объясниться? Как понять друг друга? Но то, что страшно произнести вслух, можно доверить бумаге... Текст в исполнении Ирины Ефимовой в музыкальном сопровождении Максима Мисютина, по задумке режиссёра, поможет по — новому взглянуть на бессмертный текст, расставить смысловые акценты, разглядеть сюжетные повороты.