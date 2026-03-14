Австрия, 60-е гг. XX века. Женский туалет дорогого ресторана. И что бы ни происходило у дам в жизни, они носятся от клозета к зеркалу, раскрашивают свои физиономии, укладывают волосы и прячут кожу под слоем пудры... Это описание спектакля «Она и Я» по пьесе австрийской писательницы Бригитты Швайгер «Маленькая камерная пьеса». История столкновения двух женщин: Дамы, спустившейся из престижного ресторана в туалет, и Женщины, работающей уборщицей в этом туалете. Они разные, но в то же время одинаковые. Спектакли их судеб наполняют разные декорации, но они словно поставлены по одной пьесе. Но поймёт ли, к примеру, героиня из второго акта пьесы себя же из четвёртого акта? Начало в 18:00. Лучше прийти немного раньше, чтобы успеть занять лучшее место.