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Она и Я

Креативный центр «Башня»
улица Ватутина, 29/1

Начало:

Завершение:

550₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Австрия, 60-е гг. XX века. Женский туалет дорогого ресторана. И что бы ни происходило у дам в жизни, они носятся от клозета к зеркалу, раскрашивают свои физиономии, укладывают волосы и прячут кожу под слоем пудры... Это описание спектакля «Она и Я» по пьесе австрийской писательницы Бригитты Швайгер «Маленькая камерная пьеса». История столкновения двух женщин: Дамы, спустившейся из престижного ресторана в туалет, и Женщины, работающей уборщицей в этом туалете. Они разные, но в то же время одинаковые. Спектакли их судеб наполняют разные декорации, но они словно поставлены по одной пьесе. Но поймёт ли, к примеру, героиня из второго акта пьесы себя же из четвёртого акта? Начало в 18:00. Лучше прийти немного раньше, чтобы успеть занять лучшее место.

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