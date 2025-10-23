Омерзительная четвёрка
улица Ленина, 7
Начало:
Завершение:
600₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
Спецпоказ на китайском языке с русскими субтитрами. О фильме: В хижину лесника в заснеженном лесу приходит подозрительный и враждебно настроенный человек, утверждающий, что он полицейский и охотится за опасным браконьером. Постепенно в хижину приходят и другие не менее подозрительные люди.
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