Спецпоказ на китайском языке с русскими субтитрами. О фильме: В хижину лесника в заснеженном лесу приходит подозрительный и враждебно настроенный человек, утверждающий, что он полицейский и охотится за опасным браконьером. Постепенно в хижину приходят и другие не менее подозрительные люди.