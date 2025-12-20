ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Новосибирск
  2. События

Ольга Смирнова «Страсти по Бень»

Кабаре — кафе «Бродячая собака»
Каменская улица, 32

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+
Спектакли
Концерты
Необычное

Про событие

Один вечер. Одна женщина. Это не концерт. Это не театр. Это — музыкальный монолог, который разорвёт тебя на части… и тихо соберёт обратно. — Песни, в которых ты вдруг узнаёшь себя. — Истории, которые нельзя рассказать, но можно спеть. Ольга Смирнова — актриса, режиссёр, женщина, которая прожила… слишком много. И теперь говорит голосом Музыки. В этот вечер она споёт то, что обычно шепчут себе в подушку. Песни Светы Бень ( «Серебряная свадьба») — без фильтров, без кожи, без страхов. В программе: – Женская нежность и бунт — в каждой ноте. – Смех, за которым прячется боль. – Музыка, которая говорит за тебя. – Разговор по душам — без пафоса и масок. Это вечер для тебя, если: – Ты устала быть сильной. – Ты любишь музыку, в которой правда. – Тебе нужно что-то пережить — и прожить. – Если ты мужчина, который не боится чувствовать. – Если ты просто очень любишь группу «Серебряная свадьба» и Свету Бень. «Страсти по Бень» — не концерт. Это встреча с собой через голос другой женщины. Бери подругу, друга. Или приходи в одиночку. Главное — приходи. Это останется в тебе.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Pyrokinesis
Pyrokinesis

от 2500₽

Грязный стендап
Грязный стендап

от 1090₽

Над Новосибирском на самолёте
Над Новосибирском на самолёте
до

35000₽

Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
до

от 1500₽

Поженимся, давай?
Выбор редакции
Поженимся, давай?
до

от 1200₽

Раздражение
Раздражение
до

от 1800₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста