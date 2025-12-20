Один вечер. Одна женщина. Это не концерт. Это не театр. Это — музыкальный монолог, который разорвёт тебя на части… и тихо соберёт обратно. — Песни, в которых ты вдруг узнаёшь себя. — Истории, которые нельзя рассказать, но можно спеть. Ольга Смирнова — актриса, режиссёр, женщина, которая прожила… слишком много. И теперь говорит голосом Музыки. В этот вечер она споёт то, что обычно шепчут себе в подушку. Песни Светы Бень ( «Серебряная свадьба») — без фильтров, без кожи, без страхов. В программе: – Женская нежность и бунт — в каждой ноте. – Смех, за которым прячется боль. – Музыка, которая говорит за тебя. – Разговор по душам — без пафоса и масок. Это вечер для тебя, если: – Ты устала быть сильной. – Ты любишь музыку, в которой правда. – Тебе нужно что-то пережить — и прожить. – Если ты мужчина, который не боится чувствовать. – Если ты просто очень любишь группу «Серебряная свадьба» и Свету Бень. «Страсти по Бень» — не концерт. Это встреча с собой через голос другой женщины. Бери подругу, друга. Или приходи в одиночку. Главное — приходи. Это останется в тебе.