Живая музыка, философские тексты и зажигающие сердца ритмы. На концерте прозвучат проверенные временем композиции и новые синглы. Odnono соединяют в себе электронную и этническую музыку, смысловой хип-хоп и поэзию. За 15 лет группа успела выступить на ключевых российских фестивалях, выпустить больше 15 релизов и найти свою нишу на локальной сцене, собирая при этом солд-ауты в Индии, Таиланде и в Индонезии. Во вселенной Odnono естественным образом сосуществуют фанк, рэп, неоклассика, эмбиент и традиционная музыка разных народов мира. Но отличительной чертой группы являются философские тексты Алексея Мышкина.