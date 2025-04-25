ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Новосибирск
  2. События

Odnono

Лофт-парк «Подземка»
Красный проспект, 161

Начало:

Завершение:

1400₽
Возраст 18+
Концерты
Необычное

Про событие

Живая музыка, философские тексты и зажигающие сердца ритмы. На концерте прозвучат проверенные временем композиции и новые синглы. Odnono соединяют в себе электронную и этническую музыку, смысловой хип-хоп и поэзию. За 15 лет группа успела выступить на ключевых российских фестивалях, выпустить больше 15 релизов и найти свою нишу на локальной сцене, собирая при этом солд-ауты в Индии, Таиланде и в Индонезии. Во вселенной Odnono естественным образом сосуществуют фанк, рэп, неоклассика, эмбиент и традиционная музыка разных народов мира. Но отличительной чертой группы являются философские тексты Алексея Мышкина.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Pyrokinesis
Pyrokinesis

от 2500₽

Грязный стендап
Грязный стендап

от 1090₽

Над Новосибирском на самолёте
Над Новосибирском на самолёте
до

35000₽

Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
до

от 1500₽

Поженимся, давай?
Выбор редакции
Поженимся, давай?
до

от 1200₽

Раздражение
Раздражение
до

от 1800₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста