Для кого-то февраль — месяц для свиданий и признаний в любви. А у кого-то это самый нелюбимый месяц, так как в нём одиночество чувствуется особенно сильно. На лекции-тренинге ты узнаешь: — что такое «одиночество», — про важность одиночества, — как победить страх одиночества, А ещё поучишься себе нравиться и себя любить. Спикер: Ирина Сюткина — КПТ и РЭПТ психолог, психолог центра «Справимся». Необходимо предварительно зарегистрироваться.