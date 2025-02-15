ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Новосибирск
  2. События

Один — Ок

Балкон
улица Кропоткина, 269/1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+

Про событие

Для кого-то февраль — месяц для свиданий и признаний в любви. А у кого-то это самый нелюбимый месяц, так как в нём одиночество чувствуется особенно сильно. На лекции-тренинге ты узнаешь: — что такое «одиночество», — про важность одиночества, — как победить страх одиночества, А ещё поучишься себе нравиться и себя любить. Спикер: Ирина Сюткина — КПТ и РЭПТ психолог, психолог центра «Справимся». Необходимо предварительно зарегистрироваться.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Грязный стендап
Грязный стендап

от 1090₽

Над Новосибирском на самолёте
Над Новосибирском на самолёте
до

35000₽

Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
до

от 1500₽

Поженимся, давай?
Выбор редакции
Поженимся, давай?
до

от 1200₽

Раздражение
Раздражение
до

от 1800₽

Живые истории Академгородка
Живые истории Академгородка
до

6500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста