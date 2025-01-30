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Обычные вещи. Ложки

Новосибирский государственный краеведческий музей
Красный проспект, 23

Начало:

Завершение:

от 300₽ до 400₽
Возраст 0+
Выставки
Необычное

Про событие

Этот предмет сопровождает человека от детской каши до изысканных блюд в лучших ресторанах. Но как ложка стала частью повседневности, и какая история таится в этом столовом приборе? Новосибирский краеведческий музей продолжает серию выставок «Обычные вещи». На этот раз её главным экспонатом становится ложка. Их многообразие поражает: барная, десертная, кофейная, ритуальная, ложка-вилка — всего более 40 видов. Материалы и художественное оформление ложек также разнообразны. Неудивительно, что обычный предмет стал одним из самых распространённых среди коллекционеров. В выставочных залах представлены столовые приборы из различных материалов и разных эпох: от I тысячелетия до нашей эры до изысканных экземпляров XXI века. Среди экспонатов — шедевры ювелирного искусства: ложки, созданные русскими и европейскими мастерами в XIX—XX веках. Также экспонируются ложки, принадлежавшие выдающимся жителям Ново-Николаевска и Новосибирска. Специально для выставки была создана инсталляция из ложек, принесённых новосибирцами. Открытие 30 января в 18:30. На это событие вход свободный. Стоимость билетов в другие дни работы выставки: полный — 400 рублей, льготный — 300 рублей. Билеты можно купить по Пушкинской карте.

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