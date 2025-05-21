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улица Ленина, 24
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от 300₽ до 600₽
Возраст 16+
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Про событие
Вечер, посвящённый жизни и творчеству великого русского поэта Сергея Есенина. Вместе с актерами ты окунешься в мир его поэзии, узнаешь о его друзьях, любимых женщинах и о том, как его жизнь переплетается с его произведениями.
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