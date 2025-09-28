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Обе-Рек

Кабаре — кафе «Бродячая собака»
Каменская улица, 32

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 2000₽
Возраст 0+
Концерты

Про событие

«Время двадцать два года» Обе-Рек отметит в Новосибирске красивую дату большим концертом в полном составе! Путешествие сквозь два десятилетия музыки, которая росла и менялась вместе с тобой. В программе самые важные песни: одни звучали в твоих наушниках в юности, другие звучат сейчас, когда за плечами уже половина пути. На каждый возраст, вопрос и ситуацию — свой саундтрек. Приходи за дозой ностальгии и того особого кайфа — спеть всем залом песни, которые знаешь наизусть!

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