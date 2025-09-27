О людях и китах
улица Ленина, 7
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Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Про событие
Бесплатный кинопоказ документального фильма и встреча с режиссёром Владиславом Гришиным. О фильме: Группа учёных и студентов приезжает на Сахалин и Камчатку для изучения серых китов и косаток. Очень разные по атмосфере, но не уступающие друг другу в красоте, места объединяют людей, посвятивших свою жизнь изучению этих удивительных животных. Режиссёр: Владислав Гришин Год: 2024 Продолжительность: 1 час 11 минут Сбор гостей в 17:30, начало в 17:45. Вход свободный, но необходимо заранее зарегистрироваться.
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