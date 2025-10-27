Спецпоказ на французском языке с русскими субтитрами. Фильм о том, как Жан-Люк Годар снял кино по мотивам заметки из криминальной хроники. О фильме: 1959 год, Париж. Новая волна уже захлестнула мир кинематографа. Клод Шаброль успел снять два фильма, Франсуа Трюффо получает овации в Каннах. И только Жан-Люк Годар, которого все — по крайней мере, он сам — считает гением, ходит с парой короткометражек за плечами. Наконец, Годар решает, что готов, и берёт у дружественного продюсера немного денег на картину по мотивам заметки из криминальной хроники. Приятель режиссёра Жан-Поль Бельмондо соглашается сыграть жулика в бегах, а восходящую американскую звезду Джин Сиберг приглашают на роль его ненадёжной подружки. Романтическое и ироничное путешествие «На последнем дыхании» начинается. После просмотра фильма пройдет встреча с культурологом и поэтом Андреем Митиным. Разговор будет об истории французской новой волны, её взлётах и падениях.