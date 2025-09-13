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Ностальгическая вечеринка в Incider

Incider
улица Ленина, 12/2

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Завершение:

500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Еда

Про событие

Дегустация уникальных образцов сидра от сидродельни Solville (Старое Хинколово, Ленинградская область) и выступление группы PlayBack. Сбор гостей в 15:00. В 16:00 — дегустация сидров: 5 уникальных образцов, которые ты ещё не пробовал. Ведущий — Игорь Каменев. Стоимость участия: 500 рублей. 21:00 — живое выступление кавер-группы PlayBack.

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