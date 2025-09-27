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Ночной StandUp
улица Ленина, 10А
Начало:
Завершение:
300₽
Возраст 18+
Стендап
Необычное
Про событие
Опытные комики и новички будут рассказывать свои новые шутки...ночью! Билет гарантирует тебе сидячее место за столиком на 2-5 персон. Если твоя компания больше, предупреди организаторов и они сдвинут столы. Подробную информацию можно уточнить по телефону.
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