Опытные комики и новички будут рассказывать свои новые шутки...ночью! Без ведущего и лишних разговоров — только разогрев и серия мощных свежих сетов от комиков с опытом и подающих надежду новичков. Если ты хочешь «просто послушать что-то новое и смешное» — это оно. Билет гарантирует тебе сидячее место за столиком на 2-5 персон. Если твоя компания больше, предупреди организаторов и они сдвинут столы. Подробную информацию можно уточнить по телефону.