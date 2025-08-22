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Ночь кино на Башне
улица Ватутина, 29/1
Начало:
Завершение:
от 600₽ до 1000₽
Возраст 16+
Кино
Еда
Про событие
Ночной марафон самого легендарного летнего хоррора — «Пункт назначения». В планах: — посмотреть все серии хоррора — встретить закат на Башне — встретить рассвет на Башне и всё это с вкусными напитками и попкорном. Количество мест ограничено.
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