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Ночь кино на Башне

Креативный центр «Башня»
улица Ватутина, 29/1

Начало:

Завершение:

от 600₽ до 1000₽
Возраст 16+
Кино
Еда

Про событие

Ночной марафон самого легендарного летнего хоррора — «Пункт назначения». В планах: — посмотреть все серии хоррора — встретить закат на Башне — встретить рассвет на Башне и всё это с вкусными напитками и попкорном. Количество мест ограничено.

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