Спектакль-импровизация. Для кого-то быть странным — совершенно нормально и естественно. Кто-то сторонится странных людей, а кто-то питает особую симпатию к «странненьким». Каждый человек живёт в своём мире, который разворачивается внутри нашего сознания. И внутренний мир другого часто бывает непостижим и запутан. Героями этого спектакля станут персонажи, которые могут казаться странными, но имеют до боли знакомые нам переживания. Тебя ждёт мало буквального и много образного. Ты практически не увидишь привычных социальных ролей, но получишь огромное пространство для твоей фантазии. В конце ребята будут рады обсудить, кто что увидел и почувствовал. Это точно будет необычно! Стоимость: 500 рублей. Все вопросы можно задать в личных сообщениях группы театра Вконтакте.