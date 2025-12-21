Тёплая декабрьская ночь, наполненная словами, образами и предчувствием большого зимнего чуда. В программе — сказки Александра Пушкина, лирика, пронизанная дыханием зимы, а также волшебное звучание гуслей и клавиш. Билеты можно приобрести по телефону или через личные сообщения ВКонтакте.