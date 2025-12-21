Нежно-снежные сказки. Вечер поэзии и музыки
Вокзальная магистраль, 16
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Завершение:
300₽
Возраст 18+
Выставки
Про событие
Тёплая декабрьская ночь, наполненная словами, образами и предчувствием большого зимнего чуда. В программе — сказки Александра Пушкина, лирика, пронизанная дыханием зимы, а также волшебное звучание гуслей и клавиш. Билеты можно приобрести по телефону или через личные сообщения ВКонтакте.
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