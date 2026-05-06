Персональная выставка барнаульской художницы-графика Анны Полторыхиной. В экспозиции представлено более 80 графических работ, созданных цветными карандашами в стиле, который уже стал визитной карточкой художницы. Городской пейзаж является ведущим жанром в творчестве Анны. Чаще всего объектом её внимания становится Барнаул, но не парадный, а сокровенный: укромные уголки, тихие дворы, парки и спальные районы. Художница всматривается в привычное и превращает его в графическую поэзию – тёплую, живую, сотканную из цвета и света. «Это город во сне и наяву: реальный, но сквозь него что-то просвечивает», – говорит Анна. Её пейзажи похожи на сны и воспоминания, в которых хочется задержаться подольше: мысленно побродить вдоль стен и заборов, вдохнуть запах летних трав и ощутить лицом тёплый ветер. В работах оживает тот самый фон жизни горожанина, который мы перестаём замечать: ослепительно яркое солнце, жаркие летние дни, красно-жёлтые трамваи «Татры» в сумерках, деревья с неистово бушующей на ветру листвой, синева неба в облаках и мягкий снег, укрывающий городские дворики тёплым покрывалом.