Праздничный фестиваль в уходящем году! Тебя ждут активности во всех трёх залах лофт-парка: интерактивные зоны, танцевальное шоу, фотозоны, маркет, DJ-сеты и многое другое. В каждом зале будет своя тематика, а активности будут расположены в зоне «Галерея».