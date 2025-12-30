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New Year Fest

Лофт-парк «Подземка»
Красный проспект, 161

Начало:

Завершение:

от 533₽ до 3399₽
Возраст 14+
Стендап
Игры
Вечеринки
Фестивали

Про событие

Праздничный фестиваль в уходящем году! Тебя ждут активности во всех трёх залах лофт-парка: интерактивные зоны, танцевальное шоу, фотозоны, маркет, DJ-сеты и многое другое. В каждом зале будет своя тематика, а активности будут расположены в зоне «Галерея».

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