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Neuropunk
Красный проспект, 161
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2400₽
Возраст 18+
Вечеринки
Фестивали
Про событие
Главный отечественный drum bass фестиваль снова возвращается на просторы Сибири! Мощный состав артистов, световое и лазерное шоу! Хедлайнеры: – Gydra – Chaser – Организм174 Действует дресс-код и фейс-контроль.
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