Концерт неординарной кавер-группы с мощным вокалом и неожиданными аранжировками. «Несносные» — это молодые и горячие нравом музыканты, духовые инструменты и авторское звучание! Музыкальный стиль этой группы представляет собой захватывающее сочетание рока, поп-музыки и электронной музыки. Это уникальное слияние создаёт особую атмосферу, которая притягивает слушателей всех возрастов.