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Несносные: драйв, любовь и рок-н-ролл

Центр культуры и отдыха «Победа»
улица Ленина, 7

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 2000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Концерт неординарной кавер-группы с мощным вокалом и неожиданными аранжировками. «Несносные» — это молодые и горячие нравом музыканты, духовые инструменты и авторское звучание! Музыкальный стиль этой группы представляет собой захватывающее сочетание рока, поп-музыки и электронной музыки. Это уникальное слияние создаёт особую атмосферу, которая притягивает слушателей всех возрастов.

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