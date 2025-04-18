Несносные: драйв, любовь и рок-н-ролл
улица Ленина, 7
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Завершение:
от 800₽ до 2000₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Концерт неординарной кавер-группы с мощным вокалом и неожиданными аранжировками. «Несносные» — это молодые и горячие нравом музыканты, духовые инструменты и авторское звучание! Музыкальный стиль этой группы представляет собой захватывающее сочетание рока, поп-музыки и электронной музыки. Это уникальное слияние создаёт особую атмосферу, которая притягивает слушателей всех возрастов.
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