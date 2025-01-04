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Неординарная кавер-группа с мощнейшим вокалом и самыми неожиданными аранжировками, сочетающая в себе молодых и горячих нравом музыкантов, духовые инструменты и авторское звучание. Начало в 22:00 Входной билет: 500 рублей. В стоимость входит напиток.
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