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Несносные

Руинпаб Типография
Коммунистическая улица, 48А

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+
Концерты
Вечеринки
Еда

Про событие

Неординарная кавер-группа с мощнейшим вокалом и самыми неожиданными аранжировками, сочетающая в себе молодых и горячих нравом музыкантов, духовые инструменты и авторское звучание. Начало в 22:00 Входной билет: 500 рублей. В стоимость входит напиток.

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