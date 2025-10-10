Специальный показ документального фильма и битломанская вечеринка в честь дня рождения Джона Леннона. За 45 минут до начала сеанса тебя ждёт погружение в атмосферу 60-х с самыми яркими событиями: – Арт-пространство «Цоколь» представит уникальную хипповскую инсталляцию и интерактивную фотозону, где каждый сможет сделать яркие снимки. – Дегустация натурального сидра от первого сибирского бренда «Полукультурка». Игорь Каменев, один из создателей сидра и бара «Инсайдер», проведёт увлекательную презентацию. – Музыкальное выступление группы «Ильвинги» — тридцать минут живого рок-н-ролла для истинных битломанов. – Онлайн-приветствие от музыкального журналиста Александра Морсина. Наряжайся в стиле «Битлз»: цветные рубашки, казаки, клёш — и приходи наполнять вечер вселенской любовью! О фильме: За пределами мифа о ливерпульской четвёрке скрывается история человека, который заново изобрёл себя. После «Битлз» он стал другим — одиноким бунтарём, ищущим свой путь в огромном городе. Нью-Йорк, протесты, сольные эксперименты, сложные отношения с бывшими коллегами и Йоко Оно — всё это части истории о том, как музыкальная легенда превратилась в культовую фигуру целого поколения. Архивные кадры и редкие свидетельства раскрывают правду о человеке, который продолжал менять мир даже после того, как перестал быть частью группы. Фильм будет демонстрироваться на английском языке с русскими субтитрами.