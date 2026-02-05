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Наталья Шилова и квартет Владимира Лещинского

Центр культуры и отдыха «Победа»
улица Ленина, 7

Начало:

Завершение:

от 700₽ до 2000₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Вечер, сотканный из живых звуков джаза — того самого, что дышит импровизацией, пульсирует ритмом и говорит прямо с душой. Тебя ждёт встреча с классикой джаза и вдохновенными импровизациями, с чарующим вокалом и изящной игрой на флейте. Музыканты создадут особую атмосферу, где каждая нота обретёт свободу, а музыка завяжет сокровенный разговор со слушателем. Особое очарование вечеру подарит Наталья Шилова. Её вокал — это сама душа джаза, в которой слились нежность и страсть, утончённость и внутренняя сила. Каждая песня в её исполнении превращается в маленькую драму, полную искренних переживаний. А когда Наталья берёт в руки флейту, музыка обретает невесомость и прозрачность — словно дыхание ветра, касающееся самых сокровенных струн души. Квартет Владимира Лещинского — это живой организм, в котором каждый музыкант становится отдельным голосом в многоголосии. Инструменты сплетаются в живое звуковое полотно, создавая богатую палитру оттенков, на фоне которой вокал и флейта расцветают новыми гранями, превращая каждую композицию в неповторимое музыкальное переживание. Сбор гостей в 19:00, начало в 20:00.

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