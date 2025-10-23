Наперекор
улица Ленина, 7
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Про событие
Документальный фильм о том, как две молодые учительницы в поисках счастья решают кардинально изменить свою жизнь. Одна хочет убежать из провинции в мегаполис, другая уезжает из шумной столицы в село. У девушек есть только три месяца летних каникул, чтобы принять решение и сделать шаг. Поможет ли новое место убежать от себя? Вход бесплатный, но необходимо заранее зарегистрироваться. Продолжительность — 58 минут.
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