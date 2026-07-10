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Наггерс

Центр культуры и отдыха «Победа»
улица Ленина, 7

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 4000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Екатеринбургская брасс-группа создаёт звуковой ландшафт, где фанк встречает техно, а импровизация диктует правила вместо нотных листов. В составе — пять духовых, ударные и сразу три синтезатора: такое сочетание делает звучание плотнее и жёстче, чем у традиционных брасс-бэндов, и выделяет коллектив среди российских аналогов. Музыка рождается здесь и сейчас: тромбон соседствует с синтезатором, сузафон задаёт грув, а саксофон ведёт за собой — не по заранее проложенному маршруту, а туда, куда унесёт момент. Атмосфера — как на подпольном джем-сейшене, куда случайно заглянула целая улица: энергия уличного перформанса сочетается с тонкостью студийной работы. Их сравнивают с The Comet Is Coming и Moon Hooch — но у коллектива своё узнаваемое звучание: более ритмически жёсткое и заряженное. Готовься слушать не ушами, а всем телом: это будет не просто концерт, а коллективный поиск звука в режиме реального времени. Начало в 20:00, сбор гостей в 19:00.

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