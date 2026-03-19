Спецпоказ на английском языке с русскими субтитрами и обсуждение фильма с психологом. О фильме: Молодой хулиган Томми привык к жизни, полной порока и безнаказанности. Но после очередного загула он приходит в себя в подвале загородного дома с цепью на шее. Его похитители — странноватая семья, решившая радикально перевоспитать избалованного преступника. Чтобы выбраться на свободу, Томми придётся пройти через череду изощрённых психологических игр и стать по-настоящему другим человеком. Фильм обсудит со зрителями Дарья Сковородина — психолог, специалист в области телесно-ориентированного подхода, старший преподаватель МИППиП «Интеграция» и аккредитованный супервизор ОППЛ.