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  1. Новосибирск
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На цепи

Центр культуры и отдыха «Победа»
улица Ленина, 7

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Спецпоказ на английском языке с русскими субтитрами и обсуждение фильма с психологом. О фильме: Молодой хулиган Томми привык к жизни, полной порока и безнаказанности. Но после очередного загула он приходит в себя в подвале загородного дома с цепью на шее. Его похитители — странноватая семья, решившая радикально перевоспитать избалованного преступника. Чтобы выбраться на свободу, Томми придётся пройти через череду изощрённых психологических игр и стать по-настоящему другим человеком. Фильм обсудит со зрителями Дарья Сковородина — психолог, специалист в области телесно-ориентированного подхода, старший преподаватель МИППиП «Интеграция» и аккредитованный супервизор ОППЛ.

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