ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Новосибирск
  2. События

На гребне волны

Центр культуры и отдыха «Победа»
улица Ленина, 7

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Спецпоказ на английском языке с русскими субтитрами и обсуждение с практикующим телесно-ориентированным психологом. О фильме: Агент ФБР Джонни Юта внедряется в банду сёрферов, подозреваемых в серии ограблений банков. Он осваивает сёрфинг и сближается с харизматичным лидером группы Бодхи. По мере погружения в мир свободы и адреналина Юта всё сильнее проникается философией Бодхи — и начинает сомневаться в своей миссии. После просмотра поговоришь с психологом Юлией Песцовой о связи телесных ощущений и эмоций через призму сюжета: разберёте тягу героев к риску, поиск свободы и баланс между жаждой приключений и заботой о себе.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Грязный стендап
Грязный стендап

от 1090₽

Над Новосибирском на самолёте
Над Новосибирском на самолёте
до

35000₽

Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
до

от 1500₽

Поженимся, давай?
Выбор редакции
Поженимся, давай?
до

от 1200₽

Раздражение
Раздражение
до

от 1800₽

Живые истории Академгородка
Живые истории Академгородка
до

6500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста