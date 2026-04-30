Спецпоказ на английском языке с русскими субтитрами и обсуждение с практикующим телесно-ориентированным психологом. О фильме: Агент ФБР Джонни Юта внедряется в банду сёрферов, подозреваемых в серии ограблений банков. Он осваивает сёрфинг и сближается с харизматичным лидером группы Бодхи. По мере погружения в мир свободы и адреналина Юта всё сильнее проникается философией Бодхи — и начинает сомневаться в своей миссии. После просмотра поговоришь с психологом Юлией Песцовой о связи телесных ощущений и эмоций через призму сюжета: разберёте тягу героев к риску, поиск свободы и баланс между жаждой приключений и заботой о себе.