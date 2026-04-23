Представь: мягкий свет, негромкие звуки живой музыки где-то на заднем плане и бокал в руке — в нём переливается на свету вино из далёкой Долины Луары. В этот вечер центром внимания станут белые сухие вина из субрегиона Мюскаде-Севр-э-Мэн — тонкого, изящного уголка Франции, где виноград мелонь де бургонь обретает свою неповторимую свежесть и минеральную глубину. Что тебя ждёт? Пять вин — пять разных граней одного терруара: — Домен ля От Феври, Гра Мутон — мощь и минерал, выдержка на осадке, которая даёт шелковистую текстуру и солоноватое послевкусие; — Домен ля От Феври, Мюскаде-Севр-э-Мэн Сюр Ли — лёгкость и свежесть, ноты спелых фруктов и лёгкие минеральные штрихи; —Домен ля От Феври, Кло Жубер — вино с характером: лозы возрастом 30–40 лет, выдержка в дубе и акации, баланс цитрусов, спелых персиков и тонких древесных нюансов; —Домен де ла Гренодьер, Ла Гренуй Мюскаде-Севр-э-Мэн Сюр Ли — сливочное послевкусие, йодистые нюансы и интенсивный аромат белых фруктов; — Домен де ла Гренодьер, Мюскаде-Севр-э-Мэн Сюр Ли — гладкость и свежесть, цитрусы, луговые цветы и долгое послевкусие. Гастрономическое сопровождение к винам: — сыры с разной текстурой и характером; — оливки — для солёной ноты; — тонкие копчёности — чтобы подчеркнуть минеральность; — свежие овощи — для чистоты восприятия; — орехи — для текстуры; — фрукты — для лёгкости и контраста. Проведёт вечер Евгений Суворкин — сомелье, победитель конкурса «Сомелье» фестиваля «Сибирское гостеприимство». Он поделится историями о каждом вине и раскроет, что делает эти бутылки особенными.