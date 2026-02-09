Пьёшь, поёшь и выигрываешь! И снова кабаре кафе «Бродячая собака» зовёт тебя петь, пить и выигрывать. Музыкальное лото — это необычно, весело и интересно. Музыкальное лото — это два в одном: музыкальный квиз и то самое, русское лото с карточками. Слушаешь треки, отгадываешь задания, закрываешь номера разгаданных вопросов на карточках. Если закрыл середину — получаешь призы, если первым закрыл верх — банк лото. Ну, а если ты выиграл сам квиз — забираешь и банк игры! Два раунда по 9 конкурсных блоков. У каждого своя тематика и механика: от рока до шансона, от попсы до рэпа, от фильмов до каверов. Продолжительность игры 2,5 часа. Соотношение зарубежной и отечественной музыки 50/50. Взнос 500 рублей, команды от 2 до 9 человек. Регистрация по телефону.