Музыкальная встреча заката
улица Ватутина, 29/1
Начало:
Завершение:
1000₽
Возраст 16+
Концерты
Вечеринки
Необычное
Про событие
Провожают последний закат тёплого сезона. Тебя ждёт полуторачасовая программа, в которой ты сможешь насладиться не только атмосферой видов с крыши, но и послушать живую музыку. В программе: музыка, тёплые разговоры, просмотр заката, приветственный напиток. Количество мест ограничено, для записи необходимо написать главной хранительнице Башни Тане и она всё расскажет.
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