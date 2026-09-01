Провожают последний закат тёплого сезона. Тебя ждёт полуторачасовая программа, в которой ты сможешь насладиться не только атмосферой видов с крыши, но и послушать живую музыку. В программе: музыка, тёплые разговоры, просмотр заката, приветственный напиток. Количество мест ограничено, для записи необходимо написать главной хранительнице Башни Тане и она всё расскажет.