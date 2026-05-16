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Музей ностальгии

Креативный центр «Башня»
улица Ватутина, 29/1

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 600₽
Возраст 16+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Всероссийская акция «Ночь музеев» на Башне. Уже пятый год подряд здесь создают однодневный музей, в котором воссоздают экспозиции советской и российской эпох — те самые, что неизменно вызывают тёплую ностальгию Проект «Музей ностальгии» объединяет пять эпох — от 1970-х до 2010-х годов. Экспозиция раскрывается через пять органов чувств: ты сможешь «попробовать» ностальгию на вкус, увидеть её цвета, ощутить запахи, прикоснуться к воспоминаниям о Новосибирске и услышать отголоски прошлого Помимо масштабной выставки, которая займёт пять этажей Башни, тебя ждут экскурсии, встречи с журналистами, хранителями пространства, историками и инженерами-архитекторами, участвовавшими в реконструкции Башни. А ещё в программе: мастер-классы, кинопоказы, квест и много интерактивных площадок. Подробности можно посмотреть в группе Вконтакте.

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