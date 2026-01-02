Выставка Ксении Пушниковой, где личная эмоциональная вселенная встречается с архетипами японской мифологии. Название отсылает к японскому понятию «мусуби» — узел, метафора связи, завязки и точки трансформации, где завершается один процесс и зарождается новый. Для художницы этот проект стал неким смысловым узлом, ознаменовав путь от арт-терапии и спонтанного выражения чувств к созданию сложных, многослойных образов, исследующих коллективное бессознательное. Работая акварелью, гуашью и акрилом, дополняя их карандашом и мелками, Ксения Пушникова создаёт многослойные композиции. В основе её практики — фиксация внутреннего опыта и алхимия превращения эмоций в визионерские, часто мифологические формы. Авторская философия, близкая феноменологии и психологии восприятия, делает каждый холст или лист документом прожитого чувства. Центр проекта — личная мифология, выстроенная через призму японской культуры с её эстетикой недосказанности, пауз и намёков. Это позволяет художнице переводить личные переживания на язык универсальных символов. Каждая работа — открытое пространство для интерпретации, где зритель приглашён стать соавтором, «достраивая» историю, опираясь на собственный опыт. «Мусуби: узел творчества» — это размышление о созидательной силе искусства и личной трансформации. Проект предлагает погрузиться в медитативную атмосферу, где тишина и образность говорят громче прямых высказываний. Точный режим работы выставки на праздниках стоит уточнять у музея.