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Мураками

Центр культуры и отдыха «Победа»
улица Ленина, 7

Начало:

Завершение:

от 4000₽ до 8000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Группа отправляется в эксклюзивный акустический тур. Только живое дыхание музыки: голоса и искренние звуки гитар. Это будут истории, которые тронут душу, шутки, которые заставят улыбнуться, и строки, которые напомнят о главном — о любви. Особенный подарок вечера — презентация нового сборника стихов Диляры Вагаповой «Любовь — глагол». Это уже третий сборник, и каждый стих в нём — признание в любви, обращённое к каждому. Эти строки — для тех, кто умеет чувствовать, ждать, верить и любить. Тебя ждёт тёплый, искренний и очень личный вечер. Место, где встречаются музыка и поэзия, гитара и голос, сердце и сердце. Начало в 20:00, сбор гостей в 19:00.

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