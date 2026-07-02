Фотовыставка к 100-летию со дня рождения Мэрилин Монро — первая в России антология её портретов, снятых признанными мастерами мировой фотографии. Проект предлагает выйти за пределы привычного глянца и увидеть подлинную Монро: не икону массовой культуры, а глубокую и противоречивую личность, чей образ не утратил силы спустя десятилетия. В основе экспозиции — работы Евы Арнольд, Джорджа Барриса, Анри Картье-Брессона, Брюса Дэвидсона и Берта Штерна, чьи кадры из легендарной съёмки для Vogue стали частью визуального наследия XX века. Экспозицию дополняет коллекция киноплакатов со всего мира — от США и Франции до Кореи и Чехословакии. Отдельный раздел посвящён сюжету «Монро в России»: работы фотографа Сергея Борисова, запечатлевшего богемную Москву 1980–1990-х, — в том числе знаменитый портрет Влада Мамышева-Монро в образе Мэрилин с серпом и молотом, видеозаписи исполнения посвящённых ей стихов Андрея Вознесенского и специально созданный для новосибирского проекта диптих Яны Каменской «Лос-Анджелес — Москва».