Мэрилин Монро всю жизнь сопротивлялась тесным рамкам глянцевого голливудского имиджа. Её путь к сложным, драматическим ролям оказался неразрывно связан с Артуром Миллером — выдающимся драматургом, чьи левые политические взгляды сделали его одной из главных мишеней американских спецслужб в эпоху маккартизма. Их брак казался немыслимым союзом двух совершенно разных вселенных. Главную звезду экрана и интеллектуала-диссидента сблизила общая память о тяжёлых годах Великой депрессии — искреннее чувство, которому пришлось существовать в удушливой атмосфере «охоты на ведьм». В лекции поэта и историка культуры Андрея Митина — изнанка этого сложного союза: попытки Миллера стать для Мэрилин духовным наставником, неожиданное влияние их отношений на мировой кинематограф и неизбежно трагичный финал любви под постоянным надзором ФБР.