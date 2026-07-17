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Монро и Миллер: любовь под прицелом ФБР

Центр культуры и отдыха «Победа»
улица Ленина, 7

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 12+

Про событие

Мэрилин Монро всю жизнь сопротивлялась тесным рамкам глянцевого голливудского имиджа. Её путь к сложным, драматическим ролям оказался неразрывно связан с Артуром Миллером — выдающимся драматургом, чьи левые политические взгляды сделали его одной из главных мишеней американских спецслужб в эпоху маккартизма. Их брак казался немыслимым союзом двух совершенно разных вселенных. Главную звезду экрана и интеллектуала-диссидента сблизила общая память о тяжёлых годах Великой депрессии — искреннее чувство, которому пришлось существовать в удушливой атмосфере «охоты на ведьм». В лекции поэта и историка культуры Андрея Митина — изнанка этого сложного союза: попытки Миллера стать для Мэрилин духовным наставником, неожиданное влияние их отношений на мировой кинематограф и неизбежно трагичный финал любви под постоянным надзором ФБР.

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