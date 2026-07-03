Голос Моник трудно приписать одному жанру — и в этом его главная притягательность. Уроженка Филадельфии, города, где блюз, госпел и соул говорят на одном языке, она получила джазовое образование в Университете Уильяма Патерсона, а позже и академическое оперное. Из этого соединения рождается её узнаваемая манера: точная, гибкая, способная за один такт перейти от шёпота к открытому, согретому госпелом звуку. В программе вечера — джазовые стандарты от классики до современных тем, проникновенные мелодии соула и госпела, неожиданные прочтения поп-музыки и знакомых тем из мюзиклов и кино. В её исполнении даже привычное звучит так, будто слышишь его впервые. А блюз она поёт так, как пели его великие женщины этого жанра, — без позы, изнутри. Это не парад стилей, а единая история, рассказанная одним голосом. Её партнёр — квартет Алексея Черемизова, петербургского пианиста с репутацией одного из самых чутких аккомпаниаторов города, открывшего здешней публике целую плеяду зарубежных вокалистов. В его манере слышен редкий сплав петербургской сдержанности и той внутренней свободы, без которой джаз остаётся лишь нотами на бумаге. Когда голос Моник встречается с аранжировками квартета, рождается то, что нельзя отрепетировать до конца, — живой разговор, ради которого и стоит приходить на джаз. Начало в 20:00, сбор гостей в 19:00.