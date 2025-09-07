Красноярский коллектив едет со специальной программой! Песни, пляски, колыбельные, карнавальные этюды, маски, драма, абсурд — настоящая жизнь, как она есть, прямо перед твоими глазами. Труппе окажут неоценимую поддержку: – Группа «Ми» – индитроника – «МУМУ» (Томск) – инди – Blind Snares – электроника Сбор гостей в 18:30, начало в 19:00. В день концерта стоимость билетов 500 рублей.