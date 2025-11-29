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Презентация нового сингла! Оркестр психоделического диско — «Молока Стакан». Жесткий гитарный инди-рок, в котором при желании можно различить отголоски классического биг-бита, элементы панка и даже нотки русского фольклора. Тексты с социальным или философским подтекстом, мрачноватая ирония во взгляде на окружающий мир — это и есть классический русский рок. Сбор гостей: 20:00 Начало: 21:00 При покупке билета через схему зала место и стол бронируются автоматически.
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