ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Новосибирск
  2. События

Молока стакан

Истерика
проспект Димитрова, 7

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Концерты
Еда

Про событие

Презентация нового сингла! Оркестр психоделического диско — «Молока Стакан». Жесткий гитарный инди-рок, в котором при желании можно различить отголоски классического биг-бита, элементы панка и даже нотки русского фольклора. Тексты с социальным или философским подтекстом, мрачноватая ирония во взгляде на окружающий мир — это и есть классический русский рок. Сбор гостей: 20:00 Начало: 21:00 При покупке билета через схему зала место и стол бронируются автоматически.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Pyrokinesis
Pyrokinesis

от 2500₽

Грязный стендап
Грязный стендап

от 1090₽

Над Новосибирском на самолёте
Над Новосибирском на самолёте
до

35000₽

Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
до

от 1500₽

Поженимся, давай?
Выбор редакции
Поженимся, давай?
до

от 1200₽

Раздражение
Раздражение
до

от 1800₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста