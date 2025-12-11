Знаковый молодёжный выставочный проект Новосибирского регионального отделения Союза дизайнеров России, который уже в восьмой раз собирает перспективных дизайнеров и художников страны в возрасте от 18 до 35 лет. В этом году кураторы и участники выставки бросают вызов самому неизведанному — завтрашнему дню. В экспозиции представлено более 60 работ молодых авторов, охватывающих такие направления, как графический дизайн, инсталляция, фотография и видеоарт. Эти работы-размышления предлагают зрителю погрузиться в дискуссию о том, будет ли наше завтра стерильно-технологичным или по-человечески тёплым, станет ли дизайн инструментом спасения или контроля. Цель проекта — создать уникальное пространство, где искусство и будущее пересекаются, открывая новые горизонты восприятия реальности. Для создания многоголосой картины кураторы предложили авторам 12 направлений для творческого поиска — от «Интуитивного интерфейса» и «Дизайна бессознательного» до «Генеративной доброты» и «Ностальгии завтрашнего дня». Такой широкий спектр тем гарантирует неожиданные визуальные решения и глубокие концепции. Тема «Будущее» не имеет границ и провоцирует на самые смелые эксперименты. Кураторы сознательно оставили авторам максимальную свободу для творчества, чтобы увидеть, как по-разному может быть осмыслена одна глобальная тема. Вход на открытие бесплатный, в другие дни билеты можно купить в кассе.