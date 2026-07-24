Фильм, ставший символом гласности. В советском прокате картина почти не выходила, зато в 1973 году получила Гран-при Международного кинофестиваля авторского кино в Сан-Ремо. Сам режиссёр считал «Мольбу» главной работой своей жизни. Причина посетить показ: оценить безупречную красоту и мощь грузинского авторского кинематографа. Синопсис: Дьявол Мацил, хевсур Хвтися и прекрасная Дева ведут вечный спор о человеке — о жизни, смерти, добре и зле. Горные кланы хевсуров и кистин истребляют друг друга по закону кровной мести. Поэт, видя торжество зла, готов отречься от творчества. Но его собственные герои приходят к нему и показывают, чем оборачивается молчание художника. Абуладзе снимает не нарратив, а поэму — чёрно-белую, почти бессловесную, на границе кино и живого текста.