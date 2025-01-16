Персональная выставка Елены Юдиной В экспозиции представлены работы, написанные ещё в 1998 году, и, как отмечает автор, глядя на них, она «чувствует течение времени». Здесь и работы с совместных пленэров с Алисой Дьячковой, Александром Косенковым, Олегом Гороховым в Колывани, Томске и многих других городах. И работы, вдохновлённые взаимодействием с учителем автора — известной Натальей Чижик. Не обошлось без «Ангелов», ранее представленных Еленой на «Жeлтой Мельнице» под Парижем (Le Moulin Jaune), по приглашению Вячеслава Полунина.