Мои дни
улица Свердлова, 13
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от 150₽ до 200₽
Возраст 6+
Выставки
Про событие
Персональная выставка Елены Юдиной В экспозиции представлены работы, написанные ещё в 1998 году, и, как отмечает автор, глядя на них, она «чувствует течение времени». Здесь и работы с совместных пленэров с Алисой Дьячковой, Александром Косенковым, Олегом Гороховым в Колывани, Томске и многих других городах. И работы, вдохновлённые взаимодействием с учителем автора — известной Натальей Чижик. Не обошлось без «Ангелов», ранее представленных Еленой на «Жeлтой Мельнице» под Парижем (Le Moulin Jaune), по приглашению Вячеслава Полунина.
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